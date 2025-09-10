¡Atención, mujeres en Florida! Realizan mamografías gratis en el sur del estado: descubre dónde y cuándo

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por eliminar las barreras al acceso a la salud, Baptist Health South Florida ha lanzado un programa innovador llamado "Mom to Mom".

Este servicio, que opera desde una camioneta especialmente equipada, lleva mamografías de alta calidad directamente a las comunidades del sur de Florida, haciendo que el cribado para el cáncer de mama sea más accesible que nunca, tanto para mujeres con seguro médico como para aquellas que no lo tienen.

El programa está diseñado para ofrecer una solución práctica y conveniente a las mujeres que enfrentan dificultades para acceder a las revisiones anuales, como la falta de transporte, horarios laborales complicados o responsabilidades familiares.

¿Cómo funciona Mom to mom, la camioneta que lleva mamografías al sur de la Florida?

La camioneta 'Mom to Mom' actúa como una clínica móvil, equipada con tecnología de vanguardia para realizar mamografías.

El equipo a bordo, formado por técnicos radiólogos certificados, asegura un servicio profesional y compasivo, brindando a las pacientes la misma atención de calidad que recibirían en cualquiera de las instalaciones de Baptist Health.

De acuerdo con la información disponible en baptisthealth.net, el objetivo principal de 'Mom to Mom' es la detección temprana.

"Sabemos que la detección precoz es la mejor herramienta para combatir el cáncer de mama", comenta un portavoz de Baptist Health.

"Con esta iniciativa, estamos llevando esa oportunidad directamente a las comunidades, eliminando las excusas y facilitando que las mujeres se cuiden”, añade.

Las interesadas en aprovechar este servicio pueden hacerlo de varias maneras. 'Mom to Mom' recorre diversas ubicaciones del sur de Florida, incluyendo iglesias, centros comunitarios y eventos locales.

Para conocer el calendario de la camioneta y solicitar una cita, se invita a las mujeres a visitar el sitio web oficial de Baptist Health.

El proceso es sencillo y permite agendar una cita con antelación, asegurando un servicio rápido y eficiente.

¿Cuáles son los servicios que ofrece la Mom to Mom en Florida?

La camioneta no solo ofrece mamografías; también tiene un fuerte componente educativo.

El personal a bordo proporciona información valiosa sobre la salud mamaria y la importancia de los chequeos regulares, fomentando así una cultura de prevención entre la población.

Con su enfoque proactivo, 'Mom to Mom' se posiciona como una herramienta vital en la lucha contra el cáncer de mama en el sur de Florida, ofreciendo esperanza y acceso a la salud a quienes más lo necesitan.

Para conocer su ubicación y horarios, ingresa en este enlace donde encontrarás toda la información relacionada con este servicio.

