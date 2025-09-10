Salario mínimo en Florida se dispara: esto es lo que ganarás ahora y en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Florida se prepara para un nuevo ajuste en su salario mínimo, que entrará en vigor el próximo 30 de septiembre. Esta medida forma parte de una enmienda constitucional aprobada por los votantes en 2020, liderada por el abogado John Morgan.

Desde entonces, el estado ha incrementado el salario mínimo en $1 cada año, como parte de un plan que busca alcanzar los $15 por hora en 2026.

Salario mínimo: cuánto sube y a quién impacta

El salario mínimo en Florida aumentará de $13 a $14 por hora en 2025. Para quienes reciben propinas, el salario base subirá de $9.98 a $10.98.

Este ajuste supera ampliamente el salario mínimo federal, que permanece en $7.25 desde 2009. Florida se posiciona como uno de los estados más activos en justicia salarial.

Además, la ley establece que a partir de 2027 el salario mínimo se ajustará anualmente según la inflación, lo que garantiza mayor estabilidad para los trabajadores.

¿Quiénes se benefician del aumento?

El nuevo salario mínimo aplica a empleos cubiertos por la Fair Labor Standards Act. Esto incluye restaurantes, tiendas minoristas y servicios personales.

Sectores con alta presencia de inmigrantes latinoamericanos verán un impacto directo. Para quienes viven de propinas, el aumento mejora la base de cálculo de sus ingresos.

Este cambio representa una mejora tangible en la calidad de vida de miles de familias que dependen de ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas.

Obligaciones para empleadores y sanciones vigentes

Las empresas deben ajustar sus sistemas de nómina y exhibir carteles laborales actualizados. También deben cumplir con leyes estatales contra el robo de salarios.

Si un empleador paga por debajo del mínimo, el trabajador puede reclamar salarios atrasados y daños. Las multas por violaciones intencionales alcanzan los $1.000 por caso.

Más allá del monto: efectos en la vida diaria

Para muchas familias, el aumento significa poder cubrir gastos esenciales, ahorrar o mejorar su alimentación. El salario mínimo pasó de $10 en 2021 a $14 en 2025.

El próximo año alcanzará los $15, lo que marca una transformación real en la economía del trabajador. Florida toma la delantera frente a la inacción del gobierno federal.

Incentivos fiscales para trabajadores de servicios

En paralelo, la “Gran y Hermosa Ley” firmada por el presidente Donald Trump permite deducir hasta $25.000 en propinas en la declaración de impuestos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube