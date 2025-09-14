Calendario de comida gratis en Texas y California: estas son las jornadas que entregan despensas de alimentos hasta el 20 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del 15 al 20 de septiembre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 37 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Entregas de alimentos en Texas del 15 al 20 de septiembre

Lunes 15 de septiembre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 16 de septiembre

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | Lakeside Community Church - West Tawakoni, 75474

9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052

9:30 AM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

11:00 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | Peer2Peer - Dallas, 75237

1:00 PM | St. Paul - Richardson, 75080

Miércoles 17 de septiembre

9:30 AM | St. Patrick-Denison - Denison, 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

9:30 AM | St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134

1:00 AM| Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - Honey Grove, 75446

1:00 AM | Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204

1:00 AM | Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett - 75088

Jueves 18 de septiembre

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | City of Ferris - Ferris, 75125

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | My New House/ New Hope Baptist Church Ennis, 75119

1:00 PM | First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216

1:00 PM | St. Cecilia - Dallas, 75208

1:00 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040

1:00 PM | Immaculate Conception - Corsicana, 75110

Viernes 19 de septiembre

9:30 AM | For the Nations Community Center - Garland, 75042

9:30 AM | Christ Embassy Farmers Branch - Carrollton, 75006

9:30 AM | Gaston Christian Center - Dallas, 75243

9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church Dallas, 75052

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe - Garland, 75042

Sábado 20 de septiembre

9:30 AM | Holy Family - Irving, 75062

9:30 AM | Light Church - Mesquite, 75150

9:30 AM | Rapha's World Ministries - Richardson, 75081

9:30 AM | Springs Fellowship Church - Dallas, 75217

1:00 PM | El Shaddai-Irving - Irving, 75061

1:00 PM | Praise Embassy - Dallas, 75243

1:00 PM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217

Comida gratis en California con FIND Food Bank

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Despensas gratuitas del 15 al 20 de septiembre

Martes 16 de septiembre:

Sky Valley: en 20905 Hot Springs Rd. Desert Hot Springs. De 5:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 17 de septiembre:

Desert Mirage HS: 86150 Ave 66th, Thermal. De 5:00 a 7:00 de la tarde.

Sábado 20 d septiembre:

Mathis Bros: en 81410 Hwy. 111, Indio. De 6:30 a 8:30 de la mañana.

