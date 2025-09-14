Pagos SNAP en Florida del 15 al 21 de septiembre: fecha exacta de los beneficiarios según su terminal

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ofrece alivio alimentario a quienes más lo necesitan, así se distribuirán los pagos hasta domingo 21 de septiembre.

SNAP es el principal programa del país que proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Este ingreso permite costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica la página web de la Food And Nutrition Service (USDA).

En este sentido, tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida. La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Desde octubre de 2024 y hasta finales de este mes, rige la siguiente tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1.158

Tamaño del hogar 6: $1.390

Tamaño del hogar 7: $1.536

Tamaño del hogar 8: $1.756

+ $219 por cada persona adicional

Es decir, que desde el mes de octubre empezarán a entregarse los pagos con el nuevo aumento anual.

Estos beneficiarios cobran del 15 al 21 de septiembre

Lo primero que se debe tener presente es que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP del lunes 15 al domingo 21 de septiembre:

Del 49 al 53: beneficios disponibles el día 15

Del 54 al 57: beneficios disponibles el día 16

Del 58 al 60: beneficios disponibles el día 17

Del 61 al 64: beneficios disponibles el día 18

Del 65 al 67: beneficios disponibles el día 19

Del 68 al 71: beneficios disponibles el día 10

Del 72 al 74: beneficios disponibles el día 21

