Hoteles más baratos en Nueva York: aquí puedes hospedarte sin afectar tu presupuesto

Nueva York, la ciudad que nunca duerme, puede ser un destino intimidante para quienes viajan con un presupuesto ajustado.

Sin embargo, la prestigiosa revista Time Out ha publicado una guía exhaustiva que desvela los secretos para encontrar alojamiento asequible sin sacrificar calidad ni ubicación.

Hoteles en Nueva York que demuestran que el lujo no es sinónimo de precio elevado

Según una publicación de Time Out, el Radio Hotel en Washington Heights fue nombrado oficialmente como el mejor hotel económico de la ciudad de Nueva York.

El artículo destaca que el Radio Hotel ofrece "comodidad, carácter y una verdadera experiencia de barrio" sin que el presupuesto se vea afectado.

El enfoque no es solo el precio, sino la combinación de valor y una experiencia de viaje auténtica.

Entre los más económicos también destacan:

Voco Time Square Nueva York by IHG

The Lucerne Hotel

Graduate nueva York

Romet Hell’s Kitchen Hotel

Además, la lista incluye lugares como el Pod 39, famoso por su ambiente social y su terraza en la azotea; el Moxy Chelsea, que combina un diseño moderno con precios accesibles; y el Freehand New York, un hotel boutique con un estilo artístico y una ubicación inmejorable.

Esta guía de Time Out se convierte en una herramienta esencial para cualquier viajero que quiera explorar Nueva York sin arruinarse.

Con la información adecuada y una buena planificación, es totalmente posible disfrutar de una aventura inolvidable en la ciudad de los rascacielos sin gastar una fortuna.

Consejos para maximizar tu presupuesto y disfrutar al máximo en Nueva York

Además de ofrecer una lista de hoteles, Time Out comparte consejos útiles para que tu viaje sea aún mejor.

Recomiendan hacer las reservas con anticipación, especialmente para evitar las multitudes de la temporada alta.

También sugieren explorar barrios menos turísticos pero bien comunicados, como el Lower East Side o Brooklyn, donde los precios de los hoteles son mucho más accesibles sin perder la conexión con el metro.

Aunado a ello, la publicación destaca la importancia de aprovechar las ofertas de paquetes turísticos, que a menudo vienen con descuentos en atracciones y restaurantes.

