Desvíos que los conductores en Miami deberán tomar esta semana por la construcción de la I-395/SR 836/I-95: del 14 al 19 de septiembre

El estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), continúa anunciando alertas de tráfico para los conductores de Miami por la construcción y reparación importantes arterias viales interconectadas, esta es la actualización para esta semana.

Le especificamos cuáles son las alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos anunciados desde este domingo 14 al viernes 19 de septiembre.

Conozca la información oficial que lo pone al tanto de las restricciones que vienen en los próximos días, según la alerta semanal vial del portal de Connecting Miami.

I-95 actividades de construcción en curso

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p. m. y las 5:30 a. m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 en dirección norte al desvío de la I-395 en dirección este

Domingo 14 de septiembre: la rampa de la I-95 en dirección norte a la I-395 en dirección este estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Salga en la rampa de la calle NW 2 (Salida 2B)

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue, luego gire a la derecha en NW 8 Street

- Continúe hacia el este por NW/NE 8 Street

- Gire a la izquierda en Biscayne Boulevard para acceder a A1A Norte/Miami Beach

Puede chequear el mapa de desvío aquí: https://www.i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-95NB-06142019.pdf?_gl=1*o5lk5s*_ga*NTU4NjQzNTk5LjE3NTQxNTA3MjQ.*_ga_Z6J84XECHQ*czE3NTc4NjA3MDkkbzI5JGcxJHQxNzU3ODYxNjc3JGoyMyRsMCRoMA.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Acceso a mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-detour-Map.pdf.

I-395 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a. m.

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: todos los carriles de viaje en Biscayne Boulevard estarán cerrados según sea necesario desde NE 11 Street hasta NE 13 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres de carriles durante el día ocurrirán según sea necesario entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los horarios de inicio de los cierres pueden variar según los eventos.

Los conductores en Biscayne Boulevard en dirección sur pueden:

- Gire a la derecha en NE 13 Street, luego gire a la izquierda en NE 2 Avenue

- Gire a la izquierda en NE 8 Street para acceder a Biscayne Boulevard

Los conductores en Biscayne Boulevard en dirección norte pueden:

- Gire a la izquierda en NE 11 Street, luego gire a la derecha en NE 1 Avenue

- Gire a la derecha en NE 14 Street para conectarse con Biscayne Boulevard.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-WKNDBiscayneClosure-Map.pdf.

Cierres diurnos de la avenida NW 2

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: todos los carriles de NW 2 Avenue desde NW 13 Street hasta NW 14 Street estarán cerrados entre las 8 a.m. y las 4 p.m. Los conductores deben seguir las rutas de desvío publicadas.

Cierre de la calle NW 14

Del domingo 14 de septiembre al lunes 15 de septiembre: la calle NW 14 desde la avenida NW 3 hasta la avenida NW 7 estará cerrada según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. También se implementarán cierres diurnos según sea necesario entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

- Gire a la derecha en NW 3 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

- Gire a la izquierda en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

- Gire a la izquierda en NW 7 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

- Gire a la derecha en NW 3 Avenue para conectarse con NW 14 Street.

Mapa de desvío aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-Map.pdf.

SR 836 actividades de construcción en curso

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estará cerrados en la avenida NW 17 para realizar trabajos seguros en las estructuras de soporte del puente elevado.

El cierre del viernes se implementará entre 11 p.m. y 10 a.m.

Las horas de inicio y finalización se ajustarán en los días de eventos especiales.

Se dispondrá de carriles para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur:

- Puede continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a la SR 836 en dirección este, la I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway:

- Pueden continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Desvíos: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-FULL-CLOSURE-EB-836-NW17-AVE-V2.pdf.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre Todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados desde la Avenida 12 del Noroeste hasta la Avenida 17 del Noroeste.

La hora de inicio de los cierres puede variar según los eventos.

Los conductores pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierres de carriles en la SR 836

Domingo 14 de septiembre : un carril en dirección este y oeste en la SR 836 desde NW 12 Avenue hasta la I-95 estará cerrado para la instalación de tablestacas entre las 7 a.m. y las 5 p.m.

: un carril en dirección este y oeste en la SR 836 desde NW 12 Avenue hasta la I-95 estará cerrado para la instalación de tablestacas entre las 7 a.m. y las 5 p.m. Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta la Avenida NW 17 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Cierre de la calle NW 14

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: la calle 14 del noroeste permanecerá cerrada según sea necesario desde la avenida 7 del noroeste hasta la avenida 10 del noroeste entre las 9:5 y las 30:14 para la entrega de materiales y equipos.

Además, un carril de circulación en la calle 7 del noroeste permanecerá cerrado desde la avenida 10 del noroeste hasta la avenida 8 del noroeste por obras en el puente.

El tráfico se desviará alrededor de la zona de obras.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

- Gire a la derecha en NW 7 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

- Gire a la izquierda en NW 9 Avenue y siga NW 10 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

- Gire a la izquierda en NW 10 Avenue y siga NW 9 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

- Gire a la derecha en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Mapa de desvíos: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14St-Detour-at-7ave-Map.pdf.

Cierre de carril en la Carretera Estatal SUR (SR) 7/US 441/NW 7 AVENUE

Del domingo 14 de septiembre al viernes 19 de septiembre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m. El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

Por otra parte, tenga en cuenta que, en sus alertas de tráfico informan sobre una actualización:

Viernes por la mañana, 19 de septiembre:

Cambio de carril de viaje en la rampa de la SR 836 en dirección este y la I-395 en dirección oeste a la I-95 en dirección norte

El cambio de tráfico programado originalmente para la mañana del viernes 12 de septiembre no pudo completarse debido al mal tiempo.

Los carriles de circulación en la SR 836 en dirección este y la rampa de la I-395 en dirección oeste se desplazarán ligeramente a la izquierda al norte y al sur de la calle 17 del noroeste.

