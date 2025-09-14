Latinos en EEUU: en esta plataforma puedes encontrar tu próximo empleo

Suscríbete a nuestros canales

Para los latinos que hacen vida en Estados Unidos (EEUU) no siempre es fácil conseguir ofertas de empleo que sean adecuadas para la comunidad por lo que es importante conocer y recurrir a “bolsas” de empleo confiables.

En esta oportunidad nos referimos a United Latino Job Bank, una iniciativa de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la cual se destaca como una de las organizaciones hispanas más grandes y más antiguas de EEUU.

En United Latino Job Bank las personas que se encuentran buscando trabajo pueden explorar entre miles de empleos, con más de dos mil compañías afiliadas.

Ahora, debe tener en cuenta que esta página está disponible en inglés y es para residentes legales en EEUU.

¿Cómo funciona?

La primera recomendación es que primero se cree una cuenta, ya que una vez se encuentre debidamente registrado, podrá establecer parámetros para recibir alertas del trabajo que más desee y le será enviado a su correo electrónico.

Por ejemplo, al entrar en una oferta, puede darle clic a la opción de “Enviarme trabajos como este”.

De igual forma, esta plataforma laboral da opción de buscar entre una gran variedad de vacantes por palabras clave, categoría, ciudad o estado.

Si selecciona palabras clave, puedes filtrar por categoría (sectores) o por tipo de empleo (a tiempo completo, estacional, contratista, entre otros)

Una vez que a las ofertas que le llamen la atención -al hacer clic en la misma- la página mostrará:

La descripción del empleo, las responsabilidades que tendrá, la experiencia necesaria, cualidades requeridas, grado de escolaridad, ocupación, rango salarial y beneficios, la liga de la compañía donde se explica mejor el puesto.

Incluso, en algunos casos, hasta un video de YouTube con las experiencias de quienes ya han tenido ese puesto.

Una de sus mejores bondades es que mantiene un flujo constante de empleos activos.

Además, los latinos pueden evitarse cualquier rastro de trato o filtro xenófobo, tomando en cuenta que los empleadores que publican allí están al tanto de que es una plataforma para latinos.

Puedes encontrarlos en el siguiente enlace: United Latino Job Bank - HireLatinos.org.

