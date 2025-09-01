Pagos del Seguro Social en EEUU tendrán aumento: en esta fecha se conocerán los montos que regirán para 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social en Estados Unidos (SSA) pronto dará a conocer en cuanto se incrementarán los pagos de todos sus beneficiarios para el año fiscal 2026.

El aumento responde al Ajuste por Costo de Vida (COLA), el cual siempre se anuncia a finales de año, más específicamente a comienzos o mediados del mes de octubre.

El COLA es un incremento anual que se hace a los beneficios del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), para ayudar a los beneficiarios a mantener su poder adquisitivo, a medida que los precios de los bienes y servicios aumentan.

El porcentaje del COLA se calcula de la siguiente manera:

La SSA utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados y Oficinistas Urbanos (CPI-W).

Se compara el promedio del CPI-W del tercer trimestre de este año (julio, agosto, septiembre) con el promedio del mismo período del año anterior.

La diferencia de este porcentaje es la cantidad del aumento.

¿Cuándo entraría en vigor? + Proyecciones

Es importante recordar que este aumento entrará en vigor con los beneficios que se pagan a partir de enero de 2026.

Tenga presente que, aunque el monto final se anunciará en octubre, ya existen proyecciones basadas en los datos de inflación de julio y agosto. como lo reseña el portal de El Cronista.

Los analistas esperan que el COLA para 2026 sea de alrededor de 2.7%.

Señalan que el aumento estimado del 2.7 % se traduce en alrededor de unos $54 dólares adicionales por mes para el beneficiario promedio, lo que significa más de 650 dólares extras al año.

Aunque no parezca ser mucho, y desde ya muchos estiman que es insuficiente, es un número superior al que se manejó en 2025, de 2.5%.

El porcentaje final podría cambiar ligeramente una vez que se publique el dato de inflación de septiembre, el cual es clave para el cálculo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube