En Florida comenzó el período libre de taxes: ésta es la lista de artículos excentos

La medida beneficiará a consumidores locales con un ahorro estimado en 450 millones de dólares.

Por Mariana Pérez Guerra
Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 09:00 am
El estado de Florida implementará un periodo especial sin impuestos como parte de un plan más amplio de reducción de cargas fiscales anunciado para el ciclo fiscal 2025-2026. El gobierno estatal busca facilitar que los residentes retengan una mayor parte de sus ingresos a través de esta y otras medidas relacionadas.

La información fue obtenida del portal web oficial del gobierno de Florida y del departamento de ingresos estatal, donde se detalla la lista de productos exentos y beneficios adicionales.

Productos exentos de impuestos en el nuevo periodo

Este tax holiday abarcará desde armamento y municiones hasta artículos para actividades recreativas al aire libre. Entre los artículos incluidos están armas de fuego como pistolas, rifles y escopetas, así como sus accesorios (fundas, miras, kits de limpieza). Además, se incluyen armas de caza como arcos y ballestas.

En cuanto a productos para camping y pesca, quedan exentas linternas y lámparas (hasta US$30), carpas (hasta US$200), hamacas y cocinas portátiles (hasta US$50), además de carnadas, cajas y aparejos de pesca.

Incentivos en polígonos de tiro y reconocimiento a veteranos

Durante el periodo de exención fiscal, varios polígonos de tiro públicos ofrecerán descuentos del 50% en sus pases conmemorativos y festivos en los últimos meses del año. Además, se entregarán pases gratuitos a los veteranos el domingo 9 de noviembre en ocasión del Día de los Veteranos, como parte de los beneficios adicionales incluidos en el programa.

El gobernador Ron DeSantis sostuvo que estas medidas buscan apoyar a los derechos establecidos por la Segunda Enmienda y fortalecer las actividades al aire libre, manteniendo el compromiso del estado hacia sus residentes y su economía. La vicegobernadora Jay Collins también destacó el impacto de esta medida para las familias en términos de alivio fiscal y preservación de tradiciones.

 

Domingo 14 de Septiembre - 2025
