En Florida comenzó el período libre de taxes: ésta es la lista de artículos excentos

El estado de Florida implementará un periodo especial sin impuestos como parte de un plan más amplio de reducción de cargas fiscales anunciado para el ciclo fiscal 2025-2026. El gobierno estatal busca facilitar que los residentes retengan una mayor parte de sus ingresos a través de esta y otras medidas relacionadas.

La información fue obtenida del portal web oficial del gobierno de Florida y del departamento de ingresos estatal, donde se detalla la lista de productos exentos y beneficios adicionales.

Productos exentos de impuestos en el nuevo periodo

Este tax holiday abarcará desde armamento y municiones hasta artículos para actividades recreativas al aire libre. Entre los artículos incluidos están armas de fuego como pistolas, rifles y escopetas, así como sus accesorios (fundas, miras, kits de limpieza). Además, se incluyen armas de caza como arcos y ballestas.

En cuanto a productos para camping y pesca, quedan exentas linternas y lámparas (hasta US$30), carpas (hasta US$200), hamacas y cocinas portátiles (hasta US$50), además de carnadas, cajas y aparejos de pesca.

Incentivos en polígonos de tiro y reconocimiento a veteranos

Durante el periodo de exención fiscal, varios polígonos de tiro públicos ofrecerán descuentos del 50% en sus pases conmemorativos y festivos en los últimos meses del año. Además, se entregarán pases gratuitos a los veteranos el domingo 9 de noviembre en ocasión del Día de los Veteranos, como parte de los beneficios adicionales incluidos en el programa.

El gobernador Ron DeSantis sostuvo que estas medidas buscan apoyar a los derechos establecidos por la Segunda Enmienda y fortalecer las actividades al aire libre, manteniendo el compromiso del estado hacia sus residentes y su economía. La vicegobernadora Jay Collins también destacó el impacto de esta medida para las familias en términos de alivio fiscal y preservación de tradiciones.

