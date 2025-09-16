Harbor Bridge dice adiós tras 65 años: ¿Qué hará único al nuevo puente de Texas?

Suscríbete a nuestros canales

Corpus Christi se prepara para despedir al emblemático Harbor Bridge, inaugurado en 1959 y considerado durante décadas un símbolo de la ciudad texana.

La monumental estructura de 1.773 metros, que en su momento fue el puente más largo de la región, comenzará a ser desmantelada desde el próximo mes, en un operativo que se extenderá hasta la primavera de 2026.

La demolición estará a cargo de Flatiron/Dragados LLC, compañía que también construye el nuevo puente del puerto.

Según la empresa, el proceso será gradual: primero se retirarán los soportes estructurales y luego se bajará el tramo principal a barcazas mediante grúas y gatos hidráulicos.

Aunque no se fijó una fecha exacta, se anticipan cierres temporales del canal de navegación en otoño para garantizar la seguridad de la operación.

Protección de especies y expectativas locales

El Acuario Estatal de Texas, ubicado bajo el viejo puente, se prepara para enfrentar las interrupciones. Los cuatro delfines serán trasladados temporalmente al Centro de Rescate de Vida Silvestre, mientras que los espectáculos quedarán suspendidos hasta la primavera de 2026.

Además, se implementarán medidas especiales para reducir el impacto del ruido y el polvo en tortugas marinas, nutrias y mantarrayas.

El presidente del acuario, Jesse Gilbert, comparó la magnitud de la demolición con un huracán: “Cuando comience, apartaremos a los delfines, son muy propensos al polvo. Solo queremos sacarlos de aquí”.

Los residentes también expresaron emociones encontradas, entre nostalgia por el adiós al viejo puente y entusiasmo por la nueva era que se abre.

El nuevo puente: innovación y crecimiento económico

El nuevo Puente del Puerto de Corpus Christi, inaugurado en junio, ya se erige como el punto más alto del sur de Texas y el puente atirantado más largo de Estados Unidos.

Con 500 metros de extensión y un diseño moderno de cables blancos anclados a un pilono central, promete mayor seguridad, reducción de la congestión vehicular y capacidad para recibir buques de carga más grandes.

La obra, pieza clave del Proyecto del Puente del Puerto, busca modernizar la infraestructura del puerto y potenciar su crecimiento económico, consolidando a Corpus Christi como un nodo estratégico en el comercio marítimo del país.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube