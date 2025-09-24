Temporada de lagartijas en EEUU: ¿qué hacer para evitar que infesten tu casa?

Suscríbete a nuestros canales

Los geckos y anoles, dos de las más de 4 000 especies de lagartijas que pueblan el planeta, se convierten en visitantes comunes de los hogares estadounidenses, especialmente cuando las temperaturas fluctúan.

A pesar de su rol benéfico en el ecosistema, su presencia dentro de las viviendas puede ser indeseada según informó La Nación en su portal web. . Este fenómeno no es azaroso; estos reptiles buscan refugio en espacios frescos con acceso a alimento y agua, lo que hace de los hogares un refugio atractivo.

La prevención se convierte en la estrategia más eficaz para evitar que estas criaturas encuentren en tu casa su próximo nido.

Cómo identificar a los intrusos

Dos de las especies más comunes que invaden los hogares son el gecko común y el anole de Carolina. El gecko, con su cuerpo delgado y cráneo plano, puede medir entre 7 y 15 centímetros. Suelen ser de color marrón, verde o gris con manchas.

Es más frecuente que se cuelen en las casas durante el invierno, buscando calor. Por su parte, el anole de Carolina es un reptil más pequeño, de 12 a 20 centímetros, con la capacidad de cambiar de color entre verde y marrón, adaptándose a su entorno.

Aunque prefieren los árboles, también se refugian en cercas, techos y, al igual que los geckos, buscan calor dentro de las viviendas en los meses más fríos.

Estrategias de prevención

Para mantener a estos reptiles a raya, se puede emplear una combinación de métodos caseros y profesionales. La clave está en eliminar las fuentes que los atraen: alimento, agua y refugio.

Repelentes naturales : Rocía una mezcla de agua con cayena o salsa Tabasco en las áreas donde suelen aparecer. Las plantas como la menta, el eucalipto y los árboles lápiz también son disuasivos efectivos.

: Rocía una mezcla de agua con cayena o salsa Tabasco en las áreas donde suelen aparecer. Las plantas como la menta, el eucalipto y los árboles lápiz también son disuasivos efectivos. Mantenimiento del hogar: Sella cualquier punto de entrada potencial. Utiliza masilla, burletes y mallas metálicas para tapar grietas y agujeros en puertas, ventanas y cimientos.

Sella cualquier punto de entrada potencial. Utiliza masilla, burletes y mallas metálicas para tapar grietas y agujeros en puertas, ventanas y cimientos. Control de plagas : Las lagartijas se alimentan de insectos. Mantener tu casa y jardín libres de moscas, arañas y escarabajos reducirá su fuente de alimento, haciendo tu propiedad menos atractiva.

: Las lagartijas se alimentan de insectos. Mantener tu casa y jardín libres de moscas, arañas y escarabajos reducirá su fuente de alimento, haciendo tu propiedad menos atractiva. Orden y limpieza: Un jardín limpio y un hogar sin residuos de comida ni agua estancada son menos tentadores. Limpia regularmente las áreas exteriores, poda arbustos y elimina cualquier recipiente que pueda acumular agua.

Precaución

Si bien las lagartijas son inofensivas, su presencia masiva puede indicar un problema subyacente de plagas de insectos.

Ignorar las señales de su presencia puede llevar a una infestación. Ante una situación que se sale de control, no dudes en contactar a un experto en control de plagas.

Contacta a uno que pueda manejar el problema de manera segura y eficaz. La prevención proactiva es la mejor defensa contra estos pequeños intrusos.

