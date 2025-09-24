Pagos del Seguro Social de EEUU: aquí el calendario para la distribución de beneficios para octubre

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) ya tiene listo el calendario de pagos correspondiente a octubre para todos sus beneficiarios.

Como es costumbre, los desembolsos se realizarán de manera escalonada a lo largo del mes, dependiendo del tipo de beneficio que reciba cada beneficiario y su fecha de nacimiento.

Según el calendario de depósitos de la SSA, el próximo miércoles se reinicia el calendario con un pago a los jubilados y beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos (EEUU).

¿Quiénes recibirán pagos del Seguro Social en octubre?

Los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) serán los primeros en recibir su pago correspondiente el miércoles 1 de octubre.

El viernes 3 de octubre, es el turno de aquellos que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997.

El primer grupo de jubilados que recibirá su depósito mensual son aquellos que nacieron entre el día 1 y 10, y el pago se realizará el 8 de octubre.

El pago para los beneficiarios que nacieron entre los días 11 y 20 se realizará el tercer miércoles del mes, el 15 de octubre.

Finalmente, el último pago se realizará el miércoles 22 del mismo mes y está destinado a quienes nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Es importante destacar que los beneficiarios del SSI recibirán un pago adelantado para noviembre el viernes 31 de octubre. Esto se debe a que el día 1 de noviembre cae en sábado.

Todos los pagos programados de la SSA se pueden verificar de manera sencilla a través de la plataforma en línea My Social Security con su usuario y contraseña.

Montos promedio del Seguro Social

El pago promedio de jubilación superó los $2.000 mensuales, mientras que los beneficiarios de SSI recibieron, en promedio, $718.30. Es importante recordar que estos montos pueden variar significativamente según el historial laboral, la edad de retiro y la situación económica individual de cada beneficiario.

El calendario oficial indica que habrá otros meses con pagos adelantados de SSI, debido a feriados o a que la fecha de pago caiga en fin de semana.

Estos ajustes buscan garantizar que todos los beneficiarios reciban sus fondos sin interrupciones, especialmente alrededor de días festivos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube