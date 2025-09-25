Desde Chacao: Jorge Rodríguez instala el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, se instaló en el Centro Cultural de Chacao, estado Miranda, el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz que es un mecanismo de articulación para resguardar la estabilidad del país.

El secretario del Consejo, Jorge Rodríguez, destacó que esta iniciativa se está activando en los 24 estados del país con el objetivo de incluir a todos los sectores de la sociedad en las acciones que implementa el Gobierno Nacional en “defensa de la paz frente a amenazas externas”.

“Venezuela está unida en un solo propósito: defender el derecho a vivir en paz y tranquilidad”, indicó Rodríguez.

En tal sentido, resaltó la necesidad de buscar puntos de encuentro y consenso en la sociedad venezolana, sin presiones políticas, para el funcionamiento normal de las actividades.

Por ello, agradeció al alcalde de Chacao, Gustavo Duque, por ofrecer los espacios del Centro Cultural de ese municipio como un sitio de encuentro entre el gobierno y la oposición.

“Porque este es el momento de buscar los puntos donde nos encontremos (...) y que buen augurio que nos podamos hacerlo aquí en el Centro Cultural Chacao y no nos preguntemos quién es chavista, oposición o independiente”, dijo Rodríguez.