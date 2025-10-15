Lvbp

Caracas se prepara para la fiebre del beisbol: estos son los precios de los souvenirs de los equipos

Cardenales de Lara conquistaron su séptimo título al derrotar a Bravos de Margarita 4 carreras a 2 en la temporada 2024 -2025

Por Krisbell Quiñones
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 10:20 am
La temporada 2025-2026 de La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) inicia el próximo 15 de octubre, y en las calles de Caracas ya se siente la fiebre de los fanáticos.

En distintas tiendas de la capital, los precios varían significativamente según el tipo de prenda, la marca y el equipo, lo que revela una amplia oferta de souvenirs.

Para dar inicio a la temporada, los actuales campeones Cardenales de Lara, se enfrentarán a los Tigres Aragua en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, de Barquisimeto.

Vestir la pasión

Los Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira dominan la oferta y la demanda de merchandising en la ciudad. Las franelas tipo jersey, gorras y las chaquetas son, como siempre, los artículos más buscados.

La inversión para vestir la camiseta de su equipo favorito puede oscilar desde los $ 20 por una franela básica de softball hasta $ 55 por una chaqueta oficial.

Esto permite a los seguidores del beisbol venezolano encontrar opciones adecuadas a sus preferencias y poder adquisitivo. Las franelas y camisas son el corazón de la indumentaria de cualquier aficionado.

  • Los modelos nuevos de franelas de  Los Magallanes se encuentran a un precio de $ 35
  • Una de las piezas más buscadas por los caraquistas, es la camisa de los Leones del Caracas la cual se encuentra entre los $ 20 y $ 30.
  • Las sudaderas manga largas con el logo de cualquier equipo se encuentran da partir de los $ 15 . Son una opción versátil para usar en el estadio o en el día a día.
  • Modelos con nombres de figuras como Vizquel (13), Altuve (27) o Cabrera (24) tienen un precio de $ 30 y $ 45.
  • Para completar el outfit, si de gorras hablamos, se pueden encontrar entre los $ 12 y $ 15.
  • Los suéteres personalizados se encuentran entre $ 15 y $ 24
  • Las tazas o llaveros van desde los $ 5 y $ 10.

Precios de entradas

Los Leones del Caracas se enfrentarán a Caribes de Anzoátegui el sábado 18 y domingo 19 de octubre, por lo que la organización de la manada dio a conocer los montos de sus entradas, según el portal de meridiano:  

                            Magallanes y La Guaira     Contra otros equipos
VIP                                $ 60                                   $ 45
Sillas centrales             $ 45                                    $ 30
Club 600                       $ 50                                    $ 25
Zona 1                          $ 30                                    $ 16
Zona 2                          $ 15                                    $ 12
Zona 3                          $ 10                                     $ 8
Gradas                          $ 7                                      $ 5

La dinámica de compra y venta de mercancía de la Lvbp opera en dos frentes: el comercio digital y el mercado físico. 

Los vendedores virtuales maneja las piezas a mayor costo por la necesidad de modelos actualizados y personalizados. 

Pero muchos caraqueños prefieren aprovechar las ofertas de vendedores en tiendas y mercados, facilitan que los aficionados puedan conseguir más modelos de temporadas genéricas sin afectar sus bolsillos.

