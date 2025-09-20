¿Por qué el béisbol no forma parte de los Juegos Olímpicos?: el dilema de un deporte de masas

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol, un fenómeno de masas en América y Asia, tiene una relación extraña y compleja con los Juegos Olímpicos. Es un deporte que ha entrado y salido del programa, una situación que deja a muchos aficionados confundidos. Su estatus no permanente se debe a una combinación de factores logísticos y comerciales que el Comité Olímpico Internacional (COI) considera cruciales para que un deporte logre mantenerse en la élite. El béisbol tuvo su primera aparición como deporte de exhibición, pero no fue hasta Barcelona 1992 que se convirtió en deporte oficial. Se mantuvo en el programa hasta Beijing 2008, pero luego desapareció del mapa.

Las razones de un divorcio anunciado

La decisión del COI de excluir al béisbol del programa a partir de los Juegos de Londres 2012 se basó en la ausencia de las grandes estrellas. Esta es, sin duda, la razón más importante. La temporada de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) de Estados Unidos se juega en el verano, coincidiendo con los Juegos. A diferencia de la NBA, que suspende sus partidos y permite a sus estrellas jugar con sus selecciones, la MLB no ha estado dispuesta a interrumpir su calendario. Sin los mejores jugadores, la competencia olímpica no es vista como una verdadera representación de la élite del deporte, lo que le resta atractivo y prestigio.

Otro factor clave es la falta de popularidad global. El COI quiere deportes que se jueguen en todos los continentes, pero el béisbol es un gigante con los pies de barro. Aunque es extremadamente popular en naciones como Estados Unidos, Cuba, Japón, Corea del Sur y Venezuela, su presencia es casi nula en regiones clave como Europa y África. Esta falta de "universalidad" lo pone en desventaja frente a deportes globales como el fútbol, el atletismo o el baloncesto. Sin embargo, en el podcast El Primer Out, se afirmó: “la popularidad global ya ha cambiado, con el esfuerzo de las Grandes Ligas de llevar series fuera de los Estados Unidos, las han llevado a Londres, México, Australia… ya tienen una popularidad creciente”. A esto se le suma que el béisbol requiere de estadios grandes y especializados, un requisito logístico y financiero que va en contra de la iniciativa del COI de reducir los costos.

De regreso, pero con condiciones

A pesar de su exclusión, el béisbol ha logrado volver. Gracias a una nueva regla del COI que permite a las ciudades anfitrionas proponer la inclusión de uno o varios deportes populares en su región, el béisbol y el sóftbol regresaron para los Juegos de Tokio 2020 (celebrados en 2021). Japón, una de las naciones más apasionadas por el béisbol, justificó su inclusión. El deporte no será parte de los Juegos de París 2024, pero ya está programado para regresar en los Juegos de Los Ángeles 2028, ya que el béisbol es un deporte fundamental en Estados Unidos. El tiktoker Baseball Analista afirmó: “hay que recordar que los Juegos Olímpicos también son un negocio, y como negocio se actualizan para que más gente los vea y atraer a más seguidores”. Este punto es crucial, pues justifica la inclusión del béisbol en los juegos que se celebran en los países donde el deporte es una potencia.

El futuro en la balanza

Este patrón demuestra que el béisbol tendrá una presencia intermitente en los Juegos Olímpicos, dependiendo en gran medida del país anfitrión. Si bien su popularidad local puede asegurar su lugar temporal en el programa, el deporte seguirá siendo un invitado especial en lugar de un residente permanente. A menos que logre resolver sus conflictos de calendario, el béisbol continuará en este dilema, dejando a sus aficionados con la pregunta de si estará en el próximo gran evento deportivo.

