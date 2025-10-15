Precio del pollo, carne y pescado en el Mercado de Coche: montos actualizados al 15 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El Mercado Municipal de Coche, en Caracas, sigue siendo un punto de referencia para la compra a precios accesibles del pescado fresco, pollo y carnes rojas. Es por ello que te compartimos el costo promedio de estos rubros de la cesta básica, al 15 de octubre.

De acuerdo con una publicación compartida por la cuenta en Tiktok, SunamixIm, los compradores pueden acceder a una amplia oferta de estas proteínas, cuyos costos son ajustados a la tasa del Banco Central de Venezuela.

PESCADOS y MARISCOS

Mero: $4

Tajalí: $2.5

Ronquito: 3 kgs por $5

Sardina fileteada: 300 bs

Bagre pequeño: 4 kgs por $5

Cazón: $5

Cojinua: $4

Curvina: $4

Atún: $5

Raya: 500 bs

Pargo: $6

Bocachico: 500 bs

Merluza: $4

Pepitona: 500 bs

Pulpo: 2.000 bs

Guacuco: 500 bs

Jaiva: 750 bs

Vieira: 2.680 bs

Calamar: 2.980 bs

Camarón en concha: 1.800 bs

Camarón precocido: 2.200 bs

CARNES ROJAS

Pulpa negra: $12.4

Ganso: $12.4

Carne molida o guisar: $11

Esmechar: $11.5

Chuleta: $10

Costilla de res: $6

Pata de res: $3

Lagarto con hueso: $6.5

Hígado de res: $6.5

Cortes de cerdo: entre $7 y $10

POLLO

Entero: $4.9

Muslo: $4.5

Alas: $4

Milanesa: $7.6

Pechuga con hueso: $4.7

Picadillo: $4.5

