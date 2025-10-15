Precio del pollo, carne y pescado en el Mercado de Coche: montos actualizados al 15 de octubre

El Mercado Municipal de Coche, en Caracas, sigue siendo un punto de referencia para la compra a precios accesibles del pescado fresco, pollo y carnes rojas. Es por ello que te compartimos el costo promedio de estos rubros de la cesta básica, al 15 de octubre.
De acuerdo con una publicación compartida por la cuenta en Tiktok, SunamixIm, los compradores pueden acceder a una amplia oferta de estas proteínas, cuyos costos son ajustados a la tasa del Banco Central de Venezuela.
PESCADOS y MARISCOS
- Mero: $4
- Tajalí: $2.5
- Ronquito: 3 kgs por $5
- Sardina fileteada: 300 bs
- Bagre pequeño: 4 kgs por $5
- Cazón: $5
- Cojinua: $4
- Curvina: $4
- Atún: $5
- Raya: 500 bs
- Pargo: $6
- Bocachico: 500 bs
- Merluza: $4
- Pepitona: 500 bs
- Pulpo: 2.000 bs
- Guacuco: 500 bs
- Jaiva: 750 bs
- Vieira: 2.680 bs
- Calamar: 2.980 bs
- Camarón en concha: 1.800 bs
- Camarón precocido: 2.200 bs
CARNES ROJAS
- Pulpa negra: $12.4
- Ganso: $12.4
- Carne molida o guisar: $11
- Esmechar: $11.5
- Chuleta: $10
- Costilla de res: $6
- Pata de res: $3
- Lagarto con hueso: $6.5
- Hígado de res: $6.5
- Cortes de cerdo: entre $7 y $10
POLLO
- Entero: $4.9
- Muslo: $4.5
- Alas: $4
- Milanesa: $7.6
- Pechuga con hueso: $4.7
- Picadillo: $4.5
Visite nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube