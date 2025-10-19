Consolidación de deuda: una táctica infalible para reducir la morosidad de la tarjeta de crédito en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Combinar estratégicamente sus deudas de alto interés en una sola tasa más baja resulta la vía más rápida para pagar saldos de tarjetas de crédito.

Esta táctica de consolidación de deuda no aumenta el número de pagos, sino que los hace más eficientes.

Una opción común es la transferencia de saldos, donde el consumidor traslada la deuda de tarjetas con intereses elevados a una nueva tarjeta que ofrezca una tasa promocional baja.

Aunque esta transferencia generalmente acarrea un cargo del 3% al 5% sobre el monto total, el ahorro a largo plazo por la reducción de los intereses puede ser mucho más significativo.

Otra estrategia importante consiste en aprovechar el valor neto de la vivienda mediante una línea de crédito garantizada, la cual típicamente ofrece tasas más bajas que las de las tarjetas, aunque el prestatario debe considerar los costos de cierre asociados.

¿Cómo hacerlo?

Para asegurar el éxito de la consolidación, los expertos financieros enfatizan que es importante controlar los gastos posteriores y evitar así acumular deuda nueva sobre la ya unificada.

La prevención comienza con la elaboración de un presupuesto detallado, ofreciendo al consumidor una visión clara de sus ingresos y egresos, lo que facilita la toma de control del gasto.

Además de la planificación, la disciplina requiere un análisis de los hábitos de consumo. Los pasos prácticos incluyen priorizar el pago en efectivo en lugar de usar tarjetas de crédito de forma continua.

También el desactivar la opción de "comprar con un clic" en tiendas en línea para aumentar la fricción en la compra, y aplicar la regla de las 24 horas al agregar un artículo al carrito sin comprarlo inmediatamente.

