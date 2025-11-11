Anuncian un nuevo pago en Patria este 11 de noviembre: este es el monto del bono 

Suscríbete a nuestros canales

Este 11 de noviembre anunciaron sobre un nuevo pago que comenzó a entregar el Sistema Patria en su plataforma virtual.

Este estipendio se otorga a ciertos registrados en uno de los programas sociales creados por el Gobierno Nacional.

Anuncian un nuevo pago en Patria este 11 de noviembre

De acuerdo con el reporte de los canales aliados de Patria, se trata del bono Beca Enseñanza Media.

El Canal Patria Digital anunció en su cuenta de Telegram la asignación del beneficio y el monto que se recibe.

"Inicia el pago del Bono Beca Enseñanza Media (noviembre 2025) enviado por el presidente Nicolás Maduro para los estudiantes del sistema público de educación", se lee textualmente en la publicación.

Sobre el monto que envía el Ejecutivo a estos beneficiarios, se conoció que es por 832,50 bolívares.

El Bono Beca Enseñanza Media es un estipendio mensual que la Plataforma Patria asigna a estudiantes que cursan el bachillerato.

Para que un estudiante pueda recibir este beneficio, debe cumplir con ciertos requisitos y realizar un proceso de registro y actualización en el Sistema Patria.

Requisitos y pasos de registro

El proceso se centra en la correcta declaración del nivel educativo del usuario en la plataforma:

Iniciar sesión: El estudiante debe ingresar a la Plataforma Patria con su usuario y clave de acceso. Acceder a la sección laboral: En el menú principal, diríjase a la sección "Laboral" o "Perfil" y luego haga clic en "Actualizar" o "Datos laborales". Completar nivel educativo: Seleccione la opción que corresponde a su nivel educativo actual (Enseñanza Media o Bachillerato). Declarar condición de estudiante: Marque la casilla o campo que confirma su condición actual como estudiante del sistema público de educación. Confirmar información: Verifique que toda la información sea correcta y guarde los cambios.

Una vez que el estudiante completa y confirma estos pasos, el sistema lo identifica como potencial beneficiario de la Beca Enseñanza Media.

Además, se debe recordar que la plataforma digital inició la semana con el pago del bono Beca Universitaria, correspondiente a noviembre de 2025, dirigido a estudiantes universitarios que estén registrados en este programa. Sobre el monto, se supo que los usuarios reciben 1.248,80 bolívares.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube