Bonos activos en Patria: cuáles pagan este 11 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Para este martes 11 de noviembre, el Sistema Patria mantiene activa la entrega de varios bonos y estipendios por medio de su billetera virtual.

Los beneficiarios registrados reciben estos estipendios como parte de sus programas sociales y complemento del ingreso mínimo integral de Venezuela.

Bonos activos en Patria este 11 de noviembre

En las últimas horas, la plataforma digital inició la semana con el pago del bono Beca Universitaria, correspondiente a noviembre de 2025, el cual otorga el Estado y está dirigido a estudiantes universitarios que estén registrados en este programa.

Sobre el monto, se supo que los usuarios reciben 1.248,80 bolívares.

Además, se espera que sea liberado el estipendio Beca Enseñanza Media por una suma aproximada de 795 bolívares. Este pago se otorga paralelamente a la Beca Universitaria.

De igual modo, los adultos mayores de Venezuela esperan por la entrega de la Misión 100% Amor mayor. Esta asignación llega la primera semana de cada mes por el monto de 130,00 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece la suma.

¿Cómo verificar y recibir los pagos en el monedero Patria?

El Sistema Patria recomienda a los beneficiarios seguir estos pasos esenciales para asegurar la recepción exitosa de sus pagos:

Verifique el mensaje: La notificación llega a los usuarios a través del número corto 67373 o mediante la aplicación veMonedero. Se indica el nombre del bono y la institución que lo entrega.

Acepte la asignación: Los usuarios deben ingresar a la plataforma y, en la sección "Monedero", aceptar la transferencia del bono.

Transferencia a la banca: Una vez aceptado el estipendio, el usuario puede transferir los fondos a su cuenta bancaria registrada en el sistema.

Se deben mantener los datos de perfil y la verificación en dos pasos actualizados para garantizar la seguridad de la cuenta y la recepción efectiva de los pagos.

También visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube