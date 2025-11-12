Maduro promulga ley para la defensa integral de la nación: puntos claves del texto legal

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, oficializó este martes la promulgación de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, la cual redefine el enfoque estratégico de seguridad nacional.

Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el jefe de Estado enfatizó que este instrumento jurídico es clave para la nueva doctrina militar del país que establece la corresponsabilidad del Estado y de todos los venezolanos en la defensa del territorio venezolano frente a las amenazas internas y externas.

Esta ley se basa en la doctrina de “seguridad y defensa integral”, para garantizar la independencia y soberanía nacional, porque busca formalizar y regular la participación de la sociedad civil, por medio de los “comandos para la defensa integral”, explicó.

Además, busca institucionalizar la participación activa de la sociedad civil mediante la creación de comandos territoriales que articulen esfuerzos en todos los niveles.

Plan Independencia 200

Este martes, Maduro ordenó la madrugada de este 11 de noviembre, el despliegue de unidades militares en todo el país, para consolidar la preparación alcanzada en etapas anteriores, integrando a instituciones públicas, privadas y a la población en general en un esfuerzo conjunto por la defensa nacional.

Dicho despliegue está en su segunda fase del Ejercicio Independencia 200, que incluye una movilización masiva de recursos terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, junto a la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana, cuerpos de seguridad ciudadana y los comandos recién establecidos.

El ejercicio se ejecuta bajo el principio de integración entre el pueblo, las fuerzas militares y los organismos policiales, ante el despliegue militar de Estados Unidos (EEUU) en el Caribe.

La operación cuenta con presencia en regiones clave como Carabobo, La Guaira, Táchira, Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Barinas, Trujillo, Lara, Delta Amacuro y el Distrito Capital, consolidando una red estratégica de defensa territorial.