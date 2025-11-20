Por cobro indebido: activan operativo para poner orden a transportistas de la ruta Caracas - La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Municipal de Vialidad, Tránsito y Transporte Colectivo de Vargas (Invitracv) ha iniciado un operativo especial de control en la ruta Caracas – La Guaira para frenar el cobro indebido del pasaje.

La acción responde a reiteradas denuncias de usuarios que reportan el cobro de 2 dólares (o su equivalente en 476 bolívares, según la tasa del BCV), muy por encima de la tarifa oficial.

Denuncia de Cobro Excesivo

El operativo busca hacer cumplir las tarifas legalmente establecidas por las autoridades de transporte.

Tarifa Oficial Vigente

Público General: 200 bolívares .

Ruta Playera (Especial): 250 bolívares .

Estudiantes y Adultos Mayores: 100 bolívares (con descuento al presentar cédula o carnet).

Cobro Denunciado: 2 dólares (Bs. 476,00).

Operativo

El dispositivo de seguridad y control se mantendrá activo durante todo el mes en puntos estratégicos para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Los principales puntos de verificación se ubican en la calle Los Baños y la avenida Soublette.

Los funcionarios no solo verifican el respeto de las tarifas, sino también el trato adecuado a los usuarios, con especial énfasis en la protección de estudiantes y la tercera edad.

Como parte de las medidas, se están aplicando multas y la paralización temporal de unidades que incumplan con las regulaciones de tarifas y condiciones de servicio.

Las autoridades instan a los usuarios a denunciar cualquier irregularidad en el cobro del pasaje y a hacer valer su derecho al descuento si pertenecen a un sector protegido.

