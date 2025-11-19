Encendido de la Navidad en Chacao este 20 de noviembre: habrá show en vivo

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía del municipio Chacao, en conjunto con empresas privadas, invitan este 20 de noviembre, al Encendido de la Navidad que tendrá lugar en la Plaza La Castellana "Isabel La Católica".

"Llegó la época más hermosa del año y queremos celebrarla contigo. Junto a mi esposa @VaneBachrich y todo el equipo de la @AlcaldiaChacao, tengo el inmenso placer de invitar a todos nuestros vecinos al encendido de las luces que llenarán de magia nuestro municipio", expresó el alcalde Gustavo Duque.

Lugar y hora

• Día: Jueves, 20 de Noviembre

• Hora: 6:00 p.m.

• Lugar: Plaza La Castellana "Isabel La Católica"

Este evento que marca el inicio de la Navidad en Chacao, incluirá un show en vivo de Las Princesas Venezuela.

"Agradecemos enormemente a nuestros aliados por hacer posible este evento @BNCbanco y @DIGITEL412 su apoyo es fundamental para llevar la alegría de la Navidad al municipio", agregó Duque a través de su cuenta en Instagram.

