Instalarán Taquilla Única para Gestiones Inmobiliarias en Chacao: fecha de apertura y trámites que agilizará

Suscríbete a nuestros canales

En el municipio Chacao del estado Miranda, instalarán una Taquilla Única para Gestiones Inmobiliarias, informó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Pablo González Travieso.

“El alcalde del municipio (Gustavo Duque) ha anunciado que se creará la Taquilla Única para Gestiones Inmobiliarias, es una noticia que nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo porque es un viejo sueño”, indicó en la XIII Convención Nacional Inmobiliaria, que se realizó en Caracas, refiere Banca y Negocios.

Explicó que en este espacio las personas podrán llevar a cabo todas los trámites relacionados con la compra-venta de todos los inmuebles que tengan que ver en el municipio.

Precisó que la Taquilla Única para Gestiones Inmobiliarias estará funcionando el 10 de enero de 2026.

“Este es un salto cuántico bien importante en generación de calidad y de valor hacia todos los propietarios del municipio Chacao".

Igualmente, sostuvo que esta taquilla funcionará exclusivamente para los profesionales agremiados a la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y para los certificados.