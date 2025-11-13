Gestión de 100 días: Alcaldía de Carrizal anuncia nuevas transformaciones en la ciudad

Suscríbete a nuestros canales

El Municipio Carrizal celebró este martes un doble hito: el 35.º aniversario de su fundación como entidad autónoma y el cumplimiento de los primeros 100 días de gestión de la actual administración.

La alcaldesa Jennifer Mujica utilizó la ocasión para anunciar nuevas transformaciones en la localidad, reafirmando el compromiso de impulsar una ciudad "más humana e inclusiva".

Compromiso de Transformación

La alcaldesa Mujica destacó que la coincidencia de las fechas marca el inicio de una nueva etapa de progreso tras un período de estancamiento.

La gestión se ha caracterizado por los principios de "humanismo, la inclusión y los grandes retos".

La mandataria municipal señaló que el municipio se encontraba en "la desidia" y que su gestión ha venido a "transformar y avanzar en las 7 transformaciones" nacionales

Mujica reafirmó su compromiso con la recuperación de la identidad del municipio, poniendo especial énfasis en:

Rescatar los espacios públicos.

Mejorar los servicios públicos.

Garantizar un entorno de tranquilidad y paz para todos los vecinos.

Participación Ciudadana

La alcaldesa de Carrizal identificó la participación activa de los habitantes como el principal motor y desafío para la consecución de las soluciones necesarias para la jurisdicción.

"El mayor reto, sin duda alguna, es delegar la participación ciudadana, garantizar que todas y todos se sumen a la política. La política es para el encuentro, es para lo público, es para lo bueno y lo humano; este es un proyecto donde cabemos todos", concluyó Mujica.

La celebración marca el inicio de una gestión enfocada en la revitalización de la infraestructura y el tejido social de Carrizal, con la participación comunitaria como eje central.

