Monos invaden residencias en Caricuao: vecinos denuncian daños y ataques por parte de los animales

Residentes del bloque 24, ubicado en el sector UD-5 de la parroquia Caricuao denunciaron una alarmante situación, relacionada con la presencia de una manada de monos en su edificio.

De acuerdo con la denuncia pública, los habitantes de la localidad enfrentan la invasión de los espacios de convivencia por una manada de monos, los cuales, además, han mostrado conductas agresivas.

De acuerdo con la publicación de la cuenta de Instagram “Caricuao en Positivo”, una de las vecinas afectadas, quien se identificó como Belkis, declaró que los primates han ingresado en los apartamentos y causado distintos daños.

Monos causan daños en viviendas de Caricuao

"Se nos está metiendo dentro de los apartamentos, están rompiendo las cosas", manifestó la residente.

Asimismo, los propietarios reportaron que los animales se llevan "todo lo que consigan". Enntre los productos que han sacado de los apartamentos, hay comida y medicamentos, detallaron los locales.

Por otro lado, manifestaron que situación también representa riesgos físicos para los habitantes del edificio. Otra vecina, identificada como Raquel Díaz, confirmó al medio digital que se han presentado casos de agresiones por parte de los animales. “Hubo una vecina que fue mordida por uno de estos monos” afirmó.

Riesgo para la integridad de los ciudadanos

Además, los animales habrían causado daños a la infraestructura de servicios, como el cableado de las instalaciones de internet.

El bloque 24 no sería el único de la urbanización que se ve afectado por la presencia de los monos. Los vecinos reportaron que "este fenómeno se repite en varios sectores de la parroquia Caricuao".

Ante la situación, realizaron un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen las acciones correspondientes para la pronta solución de esta problemática que afecta su integridad.

