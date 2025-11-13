Procesión de la Virgen del Socorro cierra calles en Chacao este 13-N: sepa las vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

La Arquidiócesis de Caracas y la parroquia San José del municipio Chacao, estado Miranda, realizarán este jueves 13 de noviembre una procesión en homenaje a la Virgen del Socorro.

El evento religioso convoca a los vecinos a participar en el recorrido, según informó el ayuntamiento a través de sus redes sociales.

Hora y punto de partida: La procesión saldrá de la iglesia al finalizar la misa de las 6:00 p.m.

El recorrido se realizará en los alrededores de la Plaza Bolívar de Chacao, llevando la imagen de la Virgen del Socorro.

"Vecinos, este jueves 13 de noviembre, la Arquidiócesis de Caracas, Parroquia San José de Chacao, realizará una procesión en “Homenaje A La Co-patrona de Chacao, la Virgen del Socorro'". El recorrido será en los alrededores de la Plaza Bolívar de Chacao con la imagen de la Virgen del Socorro, al finalizar la misa de 6:00 pm. Se recomienda tomar vías alternas", se lee textualmente en la publicación de su cuenta en Instagram.

Rutas alternas en Chacao

Para evitar la congestión en el casco histórico de Chacao durante la procesión, se recomienda usar las arterias viales principales:

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Es la opción más rápida para desplazarse entre el este y el oeste de Caracas.

Avenida Boyacá (Cota Mil): Una alternativa para el tráfico de alto flujo que permite bordear la zona central de Chacao por el norte.

Por otra parte, si necesita atravesar la zona de Chacao o ir hacia el este, puede considerar las siguientes avenidas y calles:

Avenida Francisco de Miranda: Si bien puede tener restricciones cerca de la Plaza Bolívar, funciona como un eje principal y, dependiendo del recorrido exacto de la procesión, podría seguir operativo en tramos lejanos al casco central.

Avenida Libertador: Permite la conexión en paralelo al sur de la Av. Francisco de Miranda, evitando el centro de Chacao.

Avenida principal de La Castellana: Para quienes circulan en la parte alta del municipio.

