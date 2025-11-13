¿Cuáles responsabilidades se le deben delegar a los niños?: una guía de lo que pueden hacer a cada edad

Suscríbete a nuestros canales

Delegar responsabilidades en los niños es una herramienta esencial para su desarrollo y madurez, según la psicología infantil. No solo les enseña habilidades prácticas, sino que fomenta su sentido de pertenencia, autonomía y autoconfianza.

La clave es asignar tareas adecuadas a su edad y madurez sin que represente un problema o algún obstáculo para el niño.

Los estudios psicológicos indican que los niños pueden participar en las tareas del hogar desde los 2 o 3 años, ya que en esta etapa están en pleno proceso de imitación y exploración.

Carolina Ortiz, psicóloga infantil, indica que las responsabilidades deben ser flexibles y ajustarse a la capacidad y madurez individual de cada niño, aunque algunas son especificas en cada etapa.

¿Qué responsabilidades se deben delegar a los niños por edad?

De 2 a 3 años comienza la etapa de imitación y exploración, una en la que la supervisión debe ser constante para conocer sobre los hábitos que están replicando de su alrededor.

Por ello, la especialista señala que las actividades que se les pueden delegar son guardar sus juguetes en una caja, llevar su ropa sucia al cesto, poner sus zapatos en su sitio y ayudar a poner las servilletas en la mesa.

"Son actividades que no implican ningún al niño y le enseñan como es el sentido de pertenencia cuando se trata de sus cosas", expresó.

Entre los 4 y 5 años los niños pueden asumir tareas un poco más complejas gracias a que tienen mayor control motriz.

Los pequeños pueden colaborar con poner la mesa pero en cuanto a cubiertos y vasos, si se trata de plástico y no corren ningún riesgo.

También están en la capacidad de regar plantas pequeñas con ayuda, guardar su bolso y organizar sus útiles, empezar a hacer su cama, ayudar a guardar si son cosas ligeras, etc.

"Es importante estar claros que los niños cometen errores porque están aprendiendo cada día, así que no se debe esperar que todo salga a la perfección al primer intento"; compartió la consultada.

Cuando ya están un poco más grande, tienen sus rutinas y tareas propias. Esto debido a que a los 6 y 7 años pueden tomar instrucciones más largas y comprenden lo que son responsabilidades fijas.

Como por ejemplo, tender su cama, elegir y ponerse su ropa, limpiar su escritorio o espacio de juegos, alimentar a una mascota, servirse jugo o cereal (con supervisión).

Ya a los 8 y 10 años se les considera "niños grandes" por lo que tienen mayor independencia y están en la facultad de cumplir con tareas complejas.

De tal manera, cuentan con la capacidad de lavar y secar platos, bañarse solos, mantener su espacio ordenado y hacer su cama diariamente, alistar su mochila y ropa para el colegio sin recordatorios y barrer áreas pequeñas.

Para los 11 años se considera que están cerrando su niñez, ya que los 12 años son catalogados como preadolescencia.

Por lo que están listos para tomar decisiones autónomas y asumir responsabilidades más significativas.

Consejos para que los niños sean responsables

Ortiz destaca que todo padre o figura responsable debe ser claro y coherente, puesto que los niños se guían por las palabras.

Recomienda que en lugar de preguntar, se asigne con opciones, para que el niño cumpla con la actividad pero sepa que puede elegir.

Igualmente, los elogios para los menores son importantes, ya que les deja saber que están haciendo las cosas bien

"La mejor forma de enseñar responsabilidad es mediante el ejemplo", agregó la profesional.

