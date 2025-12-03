Aerolínea venezolana expande su oferta aérea con cuatro frecuencias desde este 8 de diciembre: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea venezolana Estelar anunció una importante expansión de sus vuelos entre San Antonio del Táchira y Caracas, respuesta al notable incremento de pasajeros registrado desde finales del mes de noviembre.

Esta ampliación implica la incorporación de nuevas frecuencias que fortalecerán la conexión aérea entre ambas regiones, especialmente en una temporada donde la demanda crece aceleradamente. Con este ajuste, la compañía busca ofrecer mayor disponibilidad y alternativas de viaje, según el diario La Nación.

Nuevos días y horarios de vuelo de la aerolínea venezolana Estelar

A partir del 8 de diciembre, Estelar activará vuelos adicionales en días estratégicos de alta demanda. La programación ahora incluye salidas tanto en la mañana como en la tarde, lo que representa un cambio significativo frente a la oferta anterior, que mantenía horarios limitados.

Detalle de las nuevas frecuencias

Las operaciones confirmadas se distribuirán en cuatro días de la semana, aumentando la capacidad del aeropuerto de San Antonio del Táchira. Los vuelos estarán disponibles en los días siguientes:

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

Cada uno de estos días contará con dos vuelos, uno matutino y otro vespertino, cubriendo así las franjas horarias más solicitadas por los viajeros.

Este esquema ampliado de vuelos estará vigente desde el próximo lunes 8 de diciembre hasta el 18 de enero de 2026. La medida forma parte de la planificación especial de la aerolínea para atender la movilidad que se intensifica durante la temporada decembrina y de inicios de año.

Con la activación del nuevo cronograma, el aeropuerto alcanzará un total de 30 frecuencias semanales, reflejando un aumento considerable en la actividad aérea local.

