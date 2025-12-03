Informan nueva medida sobre tareas escolares: Ministro de Educación explica

Suscríbete a nuestros canales

El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, informó que el despacho emitirá una nueva medida para regular las tareas escolares.

La iniciativa busca disminuir el impacto negativo y la sobrecarga que estas actividades generan en las familias venezolanas, priorizando el respeto al tiempo libre de los estudiantes.

Explicación del ministro Rodríguez

Desde la sede del ministerio en Caracas, Rodríguez explicó que la medida no solo se limitará a la regulación, sino que forma parte de un proceso más amplio.

En ese contexto, pidió a la comisión que llevó adelante este debate que, además de la resolución, se presente una propuesta de acompañamiento y formación especial a los docentes y se informe oportunamente a estudiantes, padres, representantes y demás involucrados en la dinámica sobre cómo esta se desarrollará.



“No basta con una regulación. Debe haber un plan de trabajo, una progresividad, un acompañamiento, un sistema de chequeo para evaluar si lo que aspiramos que pase está pasando, o está pasando una cosa completamente distinta”, cita una NDP..



El ministro insistió en que se debe respetar el tiempo libre de los niños y adolescentes y abogó porque las tareas sean mejor pensadas y “realmente útiles, en función de las expectativas que se tienen sobre la educación venezolana”.



Dijo además que, a la par de proceso, el ministerio seguirá avanzando en las tareas planteadas por la calidad educativa, como la formación continua de los docentes, la revisión y adecuación de los programas educativos a la realidad actual, la matrícula, entre otras.



Por su parte, Belkys Bigott, rectora de la Universidad Nacional Experimental de Magisterio Samuel Robinson y responsable de la comisión que llevó adelante el debate nacional sobre el impacto de las tareas, detalló qué arrojó el estudio.

Dijo, entre otros datos, que las tareas generan sobrecarga emocional y económica para las familias, en algunos casos son tercerizadas, requieren de tiempo que los niños y adolescentes pueden dedicar a la recreación u otras actividades y que en ocasiones no son suficientemente claras para resolver en casa.



Comentó que hay una tendencia mundial a la regulación de las tareas y que varias encuestas reflejan que cerca de la mitad de la población venezolana estaría de acuerdo con su eliminación total, mientras que la otra mitad considera que deben mantenerse.



Entre las recomendaciones de la comisión, Bigott enumeró que en ningún caso la tarea debe sustituir el proceso pedagógico, deben tener un tiempo máximo de ejecución para defender el tiempo libre de los estudiantes, así como claridad curricular y apego al contexto social.

