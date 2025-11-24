Estelar no operará esta ruta 24, 26 y 28 de noviembre: esto explica la aerolínea

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Estelar anunció la suspensión de varios vuelos en las próximas horas a través de un comunicado.

De acuerdo con el escrito, la medida afecta las operaciones pautadas para los días 24, 26 y 28 de noviembre.

Estelar no operará esta ruta 24, 26 y 28 de noviembre

Según explica la aerolínea, la acción es atribuida a "motivos operacionales" de su proveedor aéreo, IBEROJET.

La medida cubre los itinerarios ES894 (Madrid-Caracas) y ES895 (Caracas-Madrid).

Al respecto, Estelar ofreció disculpas a los pasajeros y aseguró que está trabajando en la reprogramación de los itinerarios suspendidos.

Los pasajeros y aliados comerciales pueden comunicarse a través de los siguientes canales para obtener información sobre sus vuelos:

WhatsApp: 0414 378 3527

Call Center: 0501 3783527

La aerolínea Estelar Latinoamérica C.A. emitió un comunicado oficial este domingo para informar a sus pasajeros y aliados comerciales sobre sus vuelos.

De acuerdo con lo publicado en sus redes sociales, todas sus operaciones aéreas continuarán desarrollándose con total normalidad.

Confirmó que tanto sus vuelos nacionales como internacionales se mantienen operando en los horarios establecidos, reafirmando su compromiso con la seguridad operacional en el país.

