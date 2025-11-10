Unimet lidera en el Venezuela Startup Summit 2025: ganan en tres de las competiciones

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Metropolitana (Unimet) reafirmó su liderazgo en materia de innovación y emprendimiento tras un desempeño sobresaliente en el Venezuela Startup Summit 2025, uno de los eventos más relevantes del país en el ámbito empresarial y tecnológico.

Durante la competencia Ideation Pitch Day, que reunió a instituciones nacionales con proyectos en etapas semilla y presemilla, la Unimet presentó nueve equipos, compitiendo en 5 de las 6 categorías y ganando 3 de esas 5, con lo cual alcanzó casi el 50% del total de los premios.

¿Qué se llevaron los ganadores de la Unimet en el Venezuela Startup Summit 2025?

Cada equipo ganador recibió 5 mil dólares, sumando 15 mil dólares en fondos para impulsar sus iniciativas. Robert Veiga, director del Centro de Emprendimiento de la Unimet, destacó que este logro “va mucho más allá de los premios”, pues refleja el impacto del modelo educativo unimetano, centrado en la práctica y la formación integral.

“Tanto ganadores como no ganadores regresan con aprendizajes profundos y una visión más sólida de sus emprendimientos. Esto fortalece nuestro posicionamiento frente a otras instituciones y se alinea con el trabajo que desarrollamos dentro de la Babson Collaborative”, afirmó.

Este resultado evidencia el compromiso sostenido de la Universidad Metropolitana con la promoción del talento emprendedor y la creación de entornos que estimulan la innovación, el liderazgo y la colaboración interdisciplinaria.

Con una propuesta educativa orientada a la acción, la Unimet continúa consolidándose como un referente nacional en la formación de emprendedores con visión global y capacidad para generar impacto sostenible en sus comunidades y sectores productivos.

