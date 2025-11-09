Moda venezolana presente en el Mercado de Chacao: estos son los productos disponibles

Suscríbete a nuestros canales

En el Mercado de Chacao, en Caracas, actualmente hay diferentes productos disponibles que representan la moda local de la mano de diseñadores venezolanos.

Esta iniciativa, la cual denominaron 'The Local Pop-up', ofrece gran diversidad de productos a los clientes que disfrutan de la moda.

Moda Local

En el Mercado de Chacao dispusieron stands, simulando un mercado de alimentos, sin embargo, ofrecen productos como ropa, accesorios y calzado, los cuales son creaciones de diseñadores venezolanos.

De acuerdo con los organizadores de la muestra, se busca recrear la experiencia de ir al mercado pero enfocado en la moda y artesanía local.

Diseñadores venezolanos

Por su parte, la Directora de locales del mercado, Isabel Martínez, asegura que con este modelo se pueden visualizar los trabajos de las distintas marcas locales que confeccionan sus propios productos en el país.

Una variedad e productos que ofrecen, entre los que resaltan bolsas de mercado, accesorios, trajes de baño, zapatos, ropa deportiva y todos con el sello de Hecho en Venezuela.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube