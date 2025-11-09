Nueva vía alterna en Guárico: permitirá la conexión con estos estados

Suscríbete a nuestros canales

Emilio Ávila, el alcalde de Esteros de Camaguán en el estado Guárico, informó que ya iniciaron la construccióbn de una vía alterna en el estado.

El burgomaestre señala que esta nueva vía alterna conectará a Guárico con varios estados.

Nueva vía alterna en Guárico

De acuerdo con la información dada por el alcalde Ávila, esta vía en construcción tendrá una longitud de 800 metros.

Asimismo, aseguró que tras la construcción se "va a comunicar todo el centro del país con los estados Apure, Amazonas y Barinas".

Habilitan carretera

Por su parte, la alcaldesa de Guayabal, Nairoby García, aseguró que un total de 21 kilómetros de carretera fueron habilitados, tras estar más de 3 meses bajo el agua, logrando la reconexión con la población de Cazorla.

"21 kilómetros que están siendo intervenidos. Se colocaron 3.000 metros cúbicos de material en la zona para rellenar", aseguró la alcaldesa Gracía.

