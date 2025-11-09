¡El hábito no está perdido!: jóvenes rescatan la lectura en la 16ª Feria del Libro de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La capital venezolana se viste de letras con la celebración de la 16ª Feria del Libro de Caracas, un encuentro cultural que ha sorprendido a expositores y autores por la masiva y entusiasta presencia del público joven.

La fiesta literaria, que dio inicio el pasado 31 de octubre y terminará el 10 de noviembre en la Galería de Arte Nacional (GAN) en Bellas Artes, tiene como epicentro transformar este espacio en un territorio para el intercambio de ideas y la promoción de libros.

El punto más comentado por los expositores y los dueños de sellos editoriales ha sido, sin duda, la notable afluencia de jóvenes.

Muchos confesaron haber percibido que el hábito de la lectura estaba "en declive o perdido" entre las nuevas generaciones. Sin embargo, la Feria les ha brindado una visión renovada y esperanzadora.

"Nos ha impactado la cantidad de rostros jóvenes que vemos a diario. Pensábamos que la tecnología había desplazado totalmente el libro, pero la feria nos demostró que no es así", comentó uno de los exponentes.

Feria del Libro Caracas 2025

Con el tema “Un libro un amigo”, esta feria busca impulsar el amor por la lectura, así como el pensamiento crítico, la escritura creativa y el diálogo cultural.

Por más de 16 años se ha hecho esta concentración, la cual se ha convertido en una herramienta de transformación cultural que reúne a escritores, lectores, editores, ilustradores y otros profesionales del mundo literario desde las 11:00 am hasta las 6:00pm.

La Galería de Arte Nacional y sus alrededores continuarán abiertas al público para recibir a lectores de todas las edades, especialmente a esa juventud que, con su presencia, reafirma que la pasión por la lectura está más viva que nunca.

