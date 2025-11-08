Coral invasor amenaza ecosistema marino de Anzoátegui: autoridades toman medidas

Suscríbete a nuestros canales

Científicos venezolanos identificaron especies marinas nativas afectadas por un agresivo coral invasor en el estado Anzoátegui.

La ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, comunicó en cuenta de Telegram, que esta plaga biológica representa una amenaza significativa para los ecosistemas costeros del país.

El organismo responsable es el coral blando Unomia stolonifera, originario de Indonesia, que carece de depredadores naturales en el Caribe.

Su rápida expansión ha llevado a las autoridades a catalogar el problema como una "pandemia biológica" por el daño que inflige a los frágiles arrecifes.

Respuesta científica e innovación ante la amenaza del coral

Frente a la crisis, un equipo de investigación que incluye al Instituto Oceanográfico, la Universidad de Oriente y el IVIC, implementa protocolos de mitigación en Playa Conoma. Estos métodos incluyen desde la extracción manual hasta el uso de mantos plásticos con extractos desarrollados en laboratorios venezolanos.

Estos mantos aíslan al coral invasor, logrando su muerte por falta de oxígeno en aproximadamente cinco días.

Impacto y Estandarización de Protocolos

La propagación de este coral invasor ya comienza a perturbar actividades económicas clave como la pesca y el turismo local.

Por ello, el Gobierno Nacional trabaja en la estandarización de los protocolos de control para asegurar una respuesta uniforme y efectiva en diferentes zonas costeras.

El objetivo principal es contener la plaga y generar conocimiento para proteger los valiosos arrecifes de coral.

Este esfuerzo coordinado entre científicos, biólogos y ecologistas subraya la seriedad de la situación, que, según algunos expertos, ya califica como un desastre ambiental con potencial de expansión a toda la región caribeña.