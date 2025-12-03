Juegos del Baseball United en vivo y en exclusiva para esta semana

Suscríbete a nuestros canales

La Baseball United 2025 entra en su etapa decisiva y podrás disfrutar todos los juegos en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Esta semana continúa la emoción con encuentros decisivos para definir a los clasificados a la gran final.

Próximos juegos

El jueves 4 de diciembre, Mumbai enfrenta a Mid East a partir de las 11:00a.m.

enfrenta a a partir de las 11:00a.m. El viernes 5 de diciembre, Karachi se mide a Arabia con playball a las 12:00m.

se mide a con playball a las 12:00m. El sábado 6 de diciembre habrá doble tanda: Mid East vs. Arabia a las 7:00a.m. y nuevamente a las 11:00a.m., en una jornada clave para la tabla de posiciones.

La semana cierra el domingo 7 de diciembre con otro duelo entre Mid East y Arabia, esta vez a las 8:00a.m.

Todos los partidos de la Baseball United en vivo pueden verse gratis por señal abierta en Meridiano Televisión. Además, los fanáticos tendrán acceso a la transmisión en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Sintoniza Meridiano Televisión y vive toda la emoción del beisbol árabe junto a los especialistas en deportes.

