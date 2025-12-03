"Te espero en el vestuario": así fue la pelea de Lionel Messi en la MLS

Suscríbete a nuestros canales

En una noche donde el Inter Miami certificaba su poderío en la Major League Soccer (MLS) con una goleada 5-1 ante el New York City FC, el campo de juego se convirtió en el escenario de un enfrentamiento verbal que rápidamente acaparó la atención mundial.

La disputa se originó cuando Rodrigo de Paul reclamó una tarjeta amarilla para un rival, irritando de inmediato a Maximiliano Moralez. El intercambio verbal entre los dos exfutbolistas de Racing Club evolucionó rápidamente de un reproche deportivo a cuestionamientos personales y a su historia en común.

Intercambio de insultos

Según reconstrucciones periodísticas, Moralez intentó calmar a De Paul pidiéndole que dejara de "pedir amarilla". La respuesta del mediocampista del Inter Miami fue agresiva: "Cerrá el culo que a vos te rajaron de Racing de una patada en el culo".

Moralez contraatacó acusando a De Paul de no haber tenido la "valentía de ir al club y dar la cara" en su partida. El cruce subió de tono cuando De Paul replicó: “A Racing voy cuando quiero y, si quiero, lo compro”, lo que desbordó por completo la situación. Moralez lanzó entonces una acusación sobre la elección de carrera de De Paul: “Sos un cagón que no fuiste a ganar la Libertadores y con 30 años preferiste venirte de vacaciones a Miami”.

La intervención de Messi

La tensión se disparó cuando Lionel Messi intervino para defender a su compañero y pedir respeto. Lejos de apaciguar el conflicto, la participación del capitán argentino abrió un nuevo capítulo.

Moralez lanzó la frase que se volvió más viral del episodio: “Disculpa, yo pensé que él (De Paul) era mamadera tuya y no tú la mamadera de él”.

Este comentario provocó la reacción inmediata de Messi, quien desafió a Moralez a continuar la discusión fuera de la cancha: “Ahora te espero en el vestuario”. Aunque el jugador del New York City FC aceptó el reto verbalmente, el cara a cara no llegó a concretarse una vez finalizado el encuentro.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.