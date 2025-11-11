Coral invasor en Anzoátegui: así van las acciones de la red científica para erradicarlo

Suscríbete a nuestros canales

La Red Científica y Tecnológica para el Control del Coral Invasor Unomia stolonifera, ha logrado un avance significativo en la consolidación de la metodología y el protocolo para la extracción de esta especie exótica que amenaza el ecosistema marino del oriente venezolano.

Los esfuerzos se desarrollan en colaboración estrecha con las comunidades de pescadores de la región costera.

Avances

En un encuentro que contó con la participación de especialistas de los ministerios para Ciencia y Tecnología, Ecosocialismo, Turismo, e instituciones regionales y locales, se pudo dar a conocer, que se está logrando un avance importantísimo para dar una metodología concreta en el marco de la erradicación de esta amenaza en las playas del estado Anzoátegui.

Esta Red, cuenta con el respaldo de instituciones nacionales y de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), quienes contribuyen en la aplicación de los protocolos.

Unomia stolonifera

El coral invasor, originario de Indonesia, ha estado afectando los ecosistemas, la pesca y el turismo en Venezuela desde su aparición en 2007.

El Unomia stolonifera ha invadido comunidades del Parque Nacional Mochima, donde está desplazando a los peces, destruyendo corales nativos y alterando gravemente el ecosistema marino.

La expansión del coral ha afectado directamente la actividad pesquera del sector, lo que ha impulsado la participación activa de los pescadores en la solución.

Acciones de Control

La Dra. Sioliz Villafranca, articuladora del Nodo Oriente de la Red Científica Tecnológica, resaltó la importancia de la integración con la comunidad para llevar adelante el plan de acción "para poder solucionar, mitigar y controlar la situación de la especie exótica invasora".

Por su parte, Alfredo Castillo, pescador de la zona, manifestó su conformidad con la respuesta del Gobierno y la Red Científica: "Por la parte del sector pesca, a la cual pertenezco, estamos complacidos de que se vaya a dar inicio a esta gran jornada".

Entre los métodos que se están aplicando para la erradicación y protección de la biodiversidad marina se encuentran el uso de mantos plásticos y la aplicación de extracto de neem.

La jornada en Bahía de Conoma representa un esfuerzo coordinado para frenar la expansión del Unomia stolonifera y fortalecer la gestión ambiental en las zonas costeras de Venezuela.

