Hospital de Clínicas Caracas y Cruz Roja unen fuerzas para fortalecer la salud

El Hospital de Clínicas Caracas (HCC) se ha incorporado como aliado estratégico de la Cruz Roja Venezolana, formalizando un acuerdo de cooperación clave para robustecer la atención médica y los servicios de diagnóstico ofrecidos en el Hospital Carlos J. Bello de La Candelaria.

Este convenio se centra inicialmente en ampliar la capacidad de respuesta de la Cruz Roja en el área de salud. A partir de noviembre, el laboratorio del Hospital de Clínicas Caracas procesará las muestras biológicas de los pacientes del Hospital Carlos J. Bello, garantizando:

Resultados de alta calidad: Mediante el uso de tecnología de punta.

Atención oportuna: Asegurando un servicio de excelencia.

Costo solidario: Contribuyendo al bienestar de la población.

Declaraciones del Presidente de la Cruz Roja

Durante la firma del acuerdo, el Dr. Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana, destacó la relevancia de esta alianza como parte del plan de recuperación del Hospital Carlos J. Bello.

“Este acuerdo es parte del plan de recuperación y rescate del Hospital Carlos J Bello que, lamentablemente, recibimos en muy malas condiciones estructurales en 2024. Este año hemos iniciado la reparación del techo, la renovación de los servicios y la búsqueda de alianzas para incorporar más y mejor tecnología en salud. Gracias al apoyo del Hospital de Clínicas Caracas, podremos ofrecer a nuestros pacientes diagnósticos más precisos, con tecnología de punta y bajo estándares de calidad que garantizan un servicio digno y solidario”, afirmó el Dr. Farías.

Beneficios académicos para estudiantes

La cooperación también incluye un importante componente de formación:

Los estudiantes con mejor desempeño del último semestre del Colegio Universitario de Enfermería de la Cruz Roja Venezolana obtendrán beneficios académicos.

Participarán en la toma de muestras bajo la supervisión directa de profesionales del Hospital de Clínicas Caracas, fortaleciendo así su formación práctica en un entorno de alta exigencia.

Con este acuerdo, ambas instituciones reafirman su compromiso con la salud, la educación y el servicio humanitario, trabajando conjuntamente para mejorar la calidad de vida de más personas en el país.

