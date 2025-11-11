Extienden la Feria del Libro de Caracas: estas son las sedes y la nueva fecha de cierre

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio para la Cultura anunció la extensión de la XVI Feria del Libro de Caracas, para que el público caraqueño y visitante disfrute de esta fiesta literaria por una semana adicional.

Inicialmente estaba prevista para culminar antes, la Feria ahora se mantendrá activa hasta el domingo 17 de noviembre.

El evento continúa desarrollándose en sus sedes principales: la Galería de Arte Nacional (GAN) y la Plaza de la Juventud en la capital.

Programación ampliada: Más oportunidades para la cultura

Bajo el lema “Un libro, un amigo”, la XVI edición ofrece más de 200 actividades presenciales para todas las edades e intereses.

Diversidad de actividades: La programación extendida incluye conversatorios, recitales, presentaciones de libros, talleres y actividades infantiles .

Protagonismo venezolano: El enfoque sigue en la literatura venezolana, abarcando desde ensayos profundos y poesía hasta novelas gráficas.

Detalles del evento:

Evento: XVI Feria del Libro de Caracas

Nueva fecha de icerre: Domingo, 17 de noviembre

Lema: “Un libro, un amigo”

Sedes: Galería de Arte Nacional (GAN) y Plaza de la Juventud.

