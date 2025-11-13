¡Despliegue garantizado! Organismos de seguridad activan plan integral para "La Old School Reggaetón"

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 13 de noviembre, el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, presidió una reunión estratégica con los órganos de seguridad ciudadana de Caracas.

El encuentro se realizó en el Estadio Monumental Simón Bolívar para implementar un Plan de Seguridad Integral para el próximo concierto "La Old School Reggaetón".

Activan plan integral para "La Old School Reggaetón"

La actividad busca garantizar la integridad y la seguridad de todos los asistentes al evento masivo.

La reunión congregó a representantes de todos los organismos de seguridad de la capital, lo que asegura la coordinación y el despliegue eficiente en la parroquia Coche, donde se ubica el estadio.

Este despliegue conjunto garantiza que el Plan de Seguridad abarque todas las áreas del evento, entre las que figuran:

Custodia interna y externa: Se coordinará el control de acceso y el flujo de personas dentro y fuera del estadio.

Gestión de tráfico: Se asegurará la fluidez vial en la parroquia Coche y las vías de acceso al Monumental.

El evento reúne en el Estadio Monumental a las figuras más icónicas que marcaron la época dorada del reggaetón:

Ivy Queen

Tito El Bambino

De La Ghetto

Alexis y Fido

Baby Rasta & Gringo

J Álvarez

Tony Dize

Franco El Gorila

