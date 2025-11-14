Niños intoxicados por químicos en el Zulia: gobernador revela condición de salud

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, reveló el estado de salud de los 55 niños que resultaron intoxicados por un herbicida en la escuela Rafael María Baralt.

En ese sentido, el mandatario confirmó que todos los menores "están fuera de peligro" y recibieron atención médica inmediata.

Caldera aseguró que los niños fueron atendidos rápidamente, evitando mayores complicaciones, a pesar de la exposición a compuestos químicos y elementos fosforados.

De igual modo, se conoció que un grupo de seis niños fue trasladado al Hospital Chiquinquirá, y el resto recibió atención en el Hospital Universitario.

Niños intoxicados por químicos en el Zulia

