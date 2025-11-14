Decretan feriado no laborable en un estado: vigente para este 14 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El viernes 14 de noviembre, fue declarado como Día de Júbilo No Laborable en el estado Anzoátegui.

De acuerdo con el decreto Nro. 333, esto es por motivo de la conmemoración de los 236 años del natalicio de nuestro héroe epónimo, José Antonio Anzoátegui.

“Mediante el decreto Nro. 333 se exhorta a recordar y enaltecer la memoria y el legado de este prócer de la independencia”, indicó la gobernación de la entidad en su cuenta de Instagram.

¿Quién fue José Antonio Anzoátegui?

Fue un importante prócer de la independencia, estuvo al lado de Simón Bolívar durante la toma de Santa Fe de Bogotá, la campaña libertadora de Nueva Granada y junto a Páez durante la Campaña de los Llanos.

A los 28 años, como reconocimiento por su exitosa participación en la Batalla de San Félix en 1817 recibe un ascenso a General de Brigada luego pasó a comandar la Guardia de Honor del Libertador. Durante este mismo año forma parte del Consejo de Guerra que condenó a muerte a Manuel Piar.

En 1819 participó en la Batalla de Boyacá y es aquí donde obtiene el ascenso a General de División con sólo 30 años de edad.

El 15 de noviembre de 1819 muere a temprana edad en Bogotá como consecuencia de una enfermedad.