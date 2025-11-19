Evento

Expo Transporte Venezuela 2025: ¿qué actividades podrá disfrutar en el evento?

Será de entrada libre y contará con traslado gratuito

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 05:29 pm

El Metro de Caracas asistirá a la Expo Transporte 2025, que se realizará en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota.

Allí “encontrarás exhibiciones, zonas de juegos para los más pequeños y grandes, conciertos y muchísimas más sorpresas”, indicó la empresa de transporte subterráneo, en su cuenta de Instagram. 

El evento, que se llevará a cabo desde el 4 hasta el 7 de diciembre, será de entrada libre y contará con transporte gratuito que llevará a los asistentes hasta La Carlota.

“Si eres empresario y estás interesado en participar en nuestras ruedas de negocios, ingresa a la web www.expotransportevenezuela.com y regístrate”, dijo el Metro de Caracas. 

 

