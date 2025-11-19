Lanzan programa para que estudiantes de bachillerato conviertan sus ideas en proyectos: ¿De qué trata?

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Monteávila (UMA), en alianza con el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y el Colegio Los Arcos, anunció el lanzamiento de un innovador diplomado en emprendimiento e innovación, dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato.

El programa busca formar a los jóvenes desde la concepción de la idea hasta la presentación final de sus proyectos, refiere una NDP.

Lanzan programa para que estudiantes de bachillerato conviertan sus ideas en proyecto

La iniciativa tiene como objetivo inspirar, formar y acompañar a los jóvenes en el proceso completo de creación de proyectos para fortalecer su pensamiento emprendedor en una etapa clave del desarrollo vocacional.

En ese contexto, Gerardo Fernández, vicerrector académico de la UMA, expresó que la alianza "formó un triángulo espectacular" para aportar a los estudiantes el mejor nivel.

De igual modo, informó que el diplomado tiene una duración de 192 horas, distribuidas en seis módulos distribuidos en liderazgo, autoconocimiento, metodología Canvas, modelos de negocio, finanzas iniciales, marketing, y técnicas de oratoria.

Por su parte, María José González, directora de Desarrollo Profesional de la UMA, destacó el potencial del programa. "Con este diplomado ellos pueden incluso empezar a pensar en una idea de emprendimiento comercial o social, llevarla a un plan de negocios y presentarla tanto a sus padres como a empresas interesadas”, cita la NDP.

Además, se supo que actualmente el programa cuenta con 23 estudiantes de cuarto año inscritos.

