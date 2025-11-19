Activan Ruta Emprendedora en Caracas con la entrega de 10 establecimientos: esto es lo que ofrecen

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, fue activada la Ruta Emprendedora en la avenida Lecuna de Caracas con la entrega de 10 establecimientos.

Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien resaltó que este espacio forma parte del plan de construcción de ciudades emprendedoras.

“Entregamos (...) 10 establecimientos de emprendimientos para el crecimiento, el desarrollo de la familia y así mejorar el ingreso de cada uno de los caraqueños”, indicó Rodríguez.

Los locales iniciaron actividades económicas en diferentes rubros: gastronomía, frutería, bodega, charcutería y papelería.

En tal sentido, Rodríguez informó que más de un millón de emprendedores han sido financiados a través del Motor Emprendimiento, con acceso a cursos y formación,

También destacó que la Ruta Emprendedora se articula con el programa “Emprender Juntos”, orientado a fortalecer la democracia comunal y la participación de las comunidades en la gestión económica.

Pasos para registrarse en Emprender Juntos

Acceder a la página oficial: www.emprenderjuntos.gob.ve.

Completar el formulario con la información solicitada. Hacer clic en "Registrarme"..

Crear un usuario y establecer una contraseña.

Validar la información proporcionada con documentos de identificación y una fotografía.

Describir el emprendimiento en detalle.