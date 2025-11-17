Gestión social: supervisan obras comunitarias clave en Caracas, Miranda y La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Comuneros y comuneras de Caracas y los estados Miranda y La Guaira se dieron cita en el complejo Fuerte Tiuna para presentar, a la Corporación Juntos Todo Es Posible, los avances y resultados de los proyectos en ejecución con los que fueron premiados tras los resultados electorales del pasado 25 de mayo.



Walter Gavidia, presidente de la corporación, resaltó que recibieron los pormenores de las inversiones de dinero hechas por el Ejecutivo a través de Juntos Todo Es Posible, refiere una NDP.



Por su parte, Albanys Montilla, viceministra de Comunas y Movimientos Sociales, felicitó lo que citó como una gran celebración, en referencia al análisis de cómo las comunas más votadas, en este caso de Caracas, Miranda y La Guaira, evidencian su capacidad de autogestión.



Maribel Montilla, vocera comunal del circuito Simón Bolívar de El Valle (Caracas), resaltó la importancia del seguimiento y contraloría que desarrolla Juntos Todo Es Posible para que cada recurso aprobado.

"Seguiremos avanzando con el uso óptimo de recursos y la rendición de cuentas a nuestras comunidades", agregó.



Gavidia precisó que el 2026 será un gran año en el que Juntos Todo Es Posible estima adecuar cerca de 1.200 espacios de salud y ahondar en mejoras educativas en todos los rincones del país.

