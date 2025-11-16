¡Adiós a un ícono! Fallece vocalista y fundador de la banda Los 007, Jorge Chapellín

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 15 de noviembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento del vocalista y fundador de la banda venezolana 007.

A través de sus redes sociales, la disquera que representa a la banda, Sonográfica, confirmó la muerte del reconocido músico.

Jorge Chapellín

En su cuenta en de Instargam, Sonográfica compartió dos publicaciones en las que manifiesta el pesar sobre la muerte de Chapellín.

De inmediato los internautas comenzaron a comentar sobre el fallecimiento del intérprete de 'El último beso', comumente conocida por la frase: ¿Por qué se fue y por qué murió?.

Causas de su muerte

Aunque aún no informan de manera oficial la causa de muerte de Chapellín, se supo que hace pocos días sufrió un infarto.

Se sospecha que su muerte se debe a causas naturales o complicaciones médicas tras el infarto que sufrió a sus 78 años, quien habría cumplido los 79 el lunes 17 de noviembre.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube