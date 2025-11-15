Servicio

Hidrocapital rehabilita estación de bombeo en Caracas: estas son las comunidades beneficiadas

Se benefician más de 22 mil familias

Por Genesis Carrillo
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 10:30 pm

Hidrocapital informó sobre la rehabilitación de la Estación de Bombeo El Valle, en Caracas, la cual tiene una interconexión con el Sistema de Producción Tuy III al Tuy I.

En su cuenta en Instagram, precisó que gracias a estas labores de restauración incrementaron el caudal a 2.100 litros de agua por minuto.

En tal sentido, un total de 22.750 familias de las comunidades El Valle (parte alta), Las Marías, El Loro y El Tamarindo, se ven beneficiadas. 

“Este trabajo se realizó con el fin (...) de seguir consolidando trabajos significativos que impactan las comunidades y los sistemas hídricos de la Región Capital”, dijo Hidrocapital. 

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
entretenimiento
Nueva York
belleza
Viernes 14 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América