Hidrocapital rehabilita estación de bombeo en Caracas: estas son las comunidades beneficiadas

Hidrocapital informó sobre la rehabilitación de la Estación de Bombeo El Valle, en Caracas, la cual tiene una interconexión con el Sistema de Producción Tuy III al Tuy I.

En su cuenta en Instagram, precisó que gracias a estas labores de restauración incrementaron el caudal a 2.100 litros de agua por minuto.

En tal sentido, un total de 22.750 familias de las comunidades El Valle (parte alta), Las Marías, El Loro y El Tamarindo, se ven beneficiadas.

“Este trabajo se realizó con el fin (...) de seguir consolidando trabajos significativos que impactan las comunidades y los sistemas hídricos de la Región Capital”, dijo Hidrocapital.