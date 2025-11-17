Adulto mayor cae a los rieles del Metro de Caracas este 17 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Un adulto mayor cayó a los rieles del Metro de Caracas en horas de la mañana de este lunes 17 de noviembre.

El incidente obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia del sistema de transporte.

Adulto mayor cae a los rieles del Metro de Caracas

Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, compartió los detalles del hecho a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte del funcionario, el abuelo de aproximadamente 70 años de edad se habría descompensado y cayó a los rieles del metro, en la estación Chacaíto.

Detalló que el adulto mayor resultó con traumatismo craneoencefálico y posible fractura de cadera.

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas, mediante técnicas especializadas, realizaron el rescate y lograron estabilizarlo en conjunto con personal de Salud Chacao, para su posterior traslado al Hospital Clínico Universitario.

